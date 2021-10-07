Львів увійшов до трійки найкращих українських міст для ведення бізнесу
Джерело:ZAXID.NET
Forbes Ukraine опублікував рейтинг найкращих українських міст для ведення бізнесу у 2021 році. Як і торік, Львів посів третю сходинку.
На першому місці опинився Київ, а на другому Вінниця. П'ятірку найкращих замикають Івано-Франківськ і Тернопіль.
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Львів посів третю сходинку у рейтингу
Загалом у рейтингу найкращих українських міст для ведення бізнесу оцінювали міста з населенням понад 90 тисяч жителів. Фахівці склали його на підставі 10 критеріїв, які мають рівну вагу:
- прозорість міської влади;
- ділова активність;
- регіональний рейтинг Doing Business (простота ведення підприємницької діяльності);
- купівельна спроможність;
- транспортне сполучення;
- безпека;
- освіта;
- міграційна привабливість;
- екологічна ситуація;
- готовність до пандемії коронавірусу.
Київ став лідером. Він піднявся з четвертої позиції, порівнюючи з торішнім рейтингом. Запорукою успіху столиці стали найвищі в країні ділова активність та купівельна спроможність населення. Не завадило навіть те, що передмістя забудовуються набагато інтенсивніше, ніж сам Київ.
Своєю чергою, Івано-Франківськ, який торік був лідером, опустився на четверту сходинку. Місто значно втратило в умовах прозорості місцевої влади й регіональному рейтингу Doing Business. Також воно мляво проявило себе під час пандемії.
Вінниця посіла другу сходинку, а Львів – третю. Розвитком міста задоволенні 56 % львів'ян. Таку ж позицію місто Лева обіймало у торішньому рейтингу.Зауважте! Цьогоріч Львів також увійшов у трійку рейтингу конкурентоспроможності українських міст. Він зображає оцінку місцевим бізнесом умов ведення підприємницької діяльності у 45 найбільших містах країни.