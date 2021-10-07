На первом месте оказался Киев, а на втором Винница. Пятерку лучших замыкают Ивано-Франковск и Тернополь.
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Львов занял третью строчку в рейтинге
Всего в рейтинге лучших украинских городов для ведения бизнеса оценивали города с населением более 90 тысяч жителей. Специалисты составили его на основании 10 критериев, которые имеют равный вес:
- прозрачность городской власти;
- деловая активность;
- региональный рейтинг Doing Business (простота ведения предпринимательской деятельности);
- покупательная способность;
- транспортная связь;
- безопасность;
- образование;
- миграционная привлекательность;
- экологическая ситуация;
- готовность к пандемии коронавируса.
Киев стал лидером. Он поднялся с четвертой позиции, в сравнении с прошлогодним рейтингом. Залогом успеха столицы стали самые высокие в стране деловая активность и покупательная способность населения. Не помешало даже то, что пригороды застраиваются гораздо интенсивнее, чем сам Киев.
В свою очередь, Ивано-Франковск, который в прошлом году был лидером, опустился на четвертую строчку. Город значительно потерял в условиях прозрачности местных властей и региональном рейтинге Doing Business. Также он вяло проявил себя во время пандемии.
Винница заняла второе место, а Львов – третье. Развитием города удовлетворены 56 % львовян. Такую же позицию город Льва занимал в прошлогоднем рейтинге.