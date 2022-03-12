Львів відновлює навчання в школах онлайн: Садовий розповів, як долучитися переселенцям
Джерело:фейсбук Львівської міської ради
Від понеділка, 14 березня, у Львові відновлюють навчання. Воно відбуватиметься дистанційно.
Якщо сім'я з дитиною приїхала з іншого міста, поселилась у школі, то прямо там буде можливість навчатися онлайн. Про це розповів мер Львова Андрій Садовий.
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Діти є нашим майбутнім, – Садовий
Він пояснив, якщо ж родина проживає у приватному секторі чи у хостелі, то можна підійти до найближчої школи, взяти інформацію про онлайн-навчання. Якщо потрібно, то допомагатимуть із технікою.
Діти – це наше майбутнє. Вони повинні вчитися,
– наголосив Садовий.
За його словами, перепланували і роботу дитячих садочків. Адже багато батьків не мають можливості йти на роботу, бо не можуть залишити дітей.
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"Важливо, щоб ми почали від міжнародних організацій отримувати великі мобільні центри для поселення людей. У спортзалі школи можна жити деякий час. Однак ти не можеш жити нам вічно, це дуже складно", – зауважив міський голова.