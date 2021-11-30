Львівщина може врешті перейти до жовтої зони: локдаун завершиться не для всіх

Наразі Львівщина перебуває у червоній карантинній зоні. Однак невдовзі область може з неї вийти, адже обмеження для жовтої зони посилили.

Львівщина могла вийти з червоної зони ще 23 листопада. Однак ЛОДА звернулася до Державної комісії з питань ТЕБ та НС з проханням не переводити область в іншу зону.

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Ситуація з коронавірусом на Львівщині – стабільна

Директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис під час брифінгу розповів, що ситуація з коронавірусом в області залишається стабільною.

В нас в області станом на сьогодні 2350 пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні. Відсоток завантаженості ліжкової мережі становить 45,5. 199 осіб – в реанімаційних відділеннях, а також 77 – на апаратах ШВЛ,

– зазначив посадовець.

Також він наголосив на посиленні обмежень для жовтої зони, які почнуть діяти з 6 грудня.

"Вчора опублікували постанову Кабміну, в якій йде мова про те, що в жовтій зоні запроваджуються додаткові обмеження для невакцинованих. Ці правила почнуть діяти за тиждень після опублікування, тобто з 6 грудня", – додав Чемерис.

За його словами, ЛОДА більше не проситиме залишити Львівщину в червоній зоні, тож з наступного тижня область може її покинути.



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Львівщина може перейти у жовту зону

Чемерис додав, що під час останньої хвилі коронавірусу більшість пацієнтів у стаціонарах були невакцинованими. Нові обмеження жовтої зони потрібні для зменшення навантаження на медичну систему.

"Ці зміни є вимушеним кроком. Протягом останньої хвилі ми спостерігали тенденцію, що в стаціонарах – саме невакциновані пацієнти. Частка вакцинованих становила 3 – 4%. Тому для зменшення навантаження на систему охорони здоров'я запровадили додаткові обмеження для невакцинованих", – зазначив посадовець.

За словами Чемериса, рішення щодо переходу Львівщини в іншу карантинну зону розглядатиме державна комісія ТЕБ і НС. Якщо область перейде до жовтої зони, то через нові обмеження для невакцинованих локдаун продовжуватиметься. Своєю чергою, імунізовані однією або двома дозами, а також ті, хто має негативний ПЛР-тест чи сертифікат про одужання, можуть відвідувати масові заходи, заклади культури, ресторани, спортзали, басейни тощо.

Тому у ЛОДА вчергове закликали жителів області отримати щеплення проти коронавірусу. За словами Чемериса, вакцин на Львівщині є достатньо й лише щеплення може допомогти легше перенести хворобу та не потрапити до лікарні.

На Львівщині вже провели понад 1,60 мільйона щеплень проти коронавірусу, з них майже 706,5 тисячі – другою дозою.



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