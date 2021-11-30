Міністр охорони здоров'я зазначив, що обмеження набудуть чинності з 6 грудня – бізнес зобов'яжуть перевіряти документи про вакцинацію. Про це він повідомив під час брифінгу 30 листопада.
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Найбільше змін у правилах карантину стосується жовтого рівня епідемічної небезпеки,
– сказав глава МОЗ.
Детальніше про нові обмеження
Люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативний тест чи сертифікат про одужання, у жовтому рівні епідемічної небезпеки не зможуть:
- взяти участь у проведенні всіх масових заходів, це стосується культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів;
- відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;
- скористатись послугами суб'єктів господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського харчування, для них будуть закриті бари, ресторани, кафе та інші заклади.
Без вакцинації можна у банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини. Проте, обов'язковим залишається носіння маски та дотримання фізичної дистанції 1,5 метра.
В Україні змінили правила червоної зони / МОЗ
В Україні змінили правила жовтої зони / МОЗ
Ситуація з COVID-19 в Україні: коротко
- захворла – 3 438 381 особа;
- одужали – 2 946 032 людини;
- померли – 85 975 пацієнтів.