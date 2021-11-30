Министр здравоохранения отметил, что ограничения вступят в силу с 6 декабря – бизнес обяжут проверять документы о вакцинации. Об этом он сообщил во время брифинга 30 ноября.
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Больше всего изменений в правилах карантина касается желтого уровня эпидемической опасности,
– сказал глава Минздрава.
Подробнее о новых ограничениях
Люди, которые не получили по крайней мере одну прививку от COVID-19 или не имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении, в желтом уровне эпидемической опасности не смогут:
- принять участие в проведении всех массовых мероприятий, это касается культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и других мероприятий;
- посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;
- воспользоваться услугами субъектов хозяйствования, которые ведут деятельность в сфере общественного питания, для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.
Без вакцинации можно в банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины. Тем не менее, обязательным остается ношение маски и соблюдение физической дистанции в 1,5 метра.
В Украине изменили правила красной зоны / Минздрав
В Украине изменили правила желтой зоны / Минздрав
Ситуация с COVID-19 в Украине: кратко
- заболели – 3 438 381 человек;
- выздоровели – 2 946 032 человека;
- умерли – 85 975 пациентов.