Министр здравоохранения отметил, что ограничения вступят в силу с 6 декабря – бизнес обяжут проверять документы о вакцинации. Об этом он сообщил во время брифинга 30 ноября.

Читайте также "Желтых" областей в Украине стало больше

Больше всего изменений в правилах карантина касается желтого уровня эпидемической опасности,

– сказал глава Минздрава.

Подробнее о новых ограничениях

Люди, которые не получили по крайней мере одну прививку от COVID-19 или не имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении, в желтом уровне эпидемической опасности не смогут:

принять участие в проведении всех массовых мероприятий, это касается культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и других мероприятий;

посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

воспользоваться услугами субъектов хозяйствования, которые ведут деятельность в сфере общественного питания, для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.

Без вакцинации можно в банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины. Тем не менее, обязательным остается ношение маски и соблюдение физической дистанции в 1,5 метра.



В Украине изменили правила красной зоны / Минздрав



В Украине изменили правила желтой зоны / Минздрав

Обратите внимание! Виктор Ляшко проинформировал, что Кабинет министров внес изменения в постановление № 1236, усилив карантин. Новые правила коснутся в первую очередь невакцинированных.

Ситуация с COVID-19 в Украине: кратко