Львівщина – третя серед областей за розміром бюджету

Львівщина стала третьою областю в Україні за розміром бюджету на 2022 рік. Її доходи становлять понад 6,26 мільярда гривень, а видатки – понад 6,3 мільярда.

Найбільший бюджет у Дніпропетровської області. Своєю чергою, найменший – у Чернівецької.

До теми Понад 14 мільярдів гривень: у Львові затвердили бюджет на 2022 рік

Львівщина – третя за розміром бюджету на 2022 рік

Станом на початок січня в Україні є лише одна область, яка не ухвалила бюджету на 2022 рік, – Київська. В останні дні грудня облрада повернула кошторис облдержадміністрації на доопрацювання.

Найбільший бюджет у 2022 році матиме Дніпропетровська область. Її доходи становитимуть понад 11,217 мільярда гривень, а видатки – понад 11,215 мільярда.

Другою за розміром бюджету стала Харківська область. Її доходи дорівнюють видаткам – понад 6,24 мільярда гривень. Зокрема, витратити на освіту планують 2,3 мільярда, на охорону здоров'я – 925,8 мільйона, на соціальний захист та забезпечення – 694 мільйони гривень.

На третій сходинці опинилась Львівщина. Її доходи на 2022 рік становитимуть понад 6,26 мільярда гривень, а видатки – понад 6,33 мільярда.

На охорону здоров'я області скерують 852 мільйони гривень;

на освіту – 1,9 мільярда гривень;

на соцзахист населення – 490 мільйонів гривень;

на культуру – 516 мільйонів гривень.

Найменший кошторис на 2022 рік має Чернівецька область. Її доходи встановили на рівні понад 1,817 мільярда гривень, а видатки – понад 1,815 мільярда. Найбільше грошей скерують на освіту та науку – понад 540 мільйонів гривень. На медицину планують витратити понад 230 мільйонів гривень.



Розміри обласних бюджетів на 2022 рік / Інфографіка "Слово і діло"