Самый большой бюджет – у Днепропетровской области. В свою очередь, самый маленький – у Черновицкой.

К теме Более 14 миллиардов гривен: во Львове утвердили бюджет на 2022 год

Львовщина – третья по размеру бюджета на 2022 год

По состоянию на начало января в Украине есть только одна область, которая не приняла бюджет на 2022 год, – Киевская. В последние дни декабря облсовет вернул смету облгосадминистрации на доработку.

Наибольший бюджет в 2022 году будет иметь Днепропетровская область. Ее доходы составят более 11,217 миллиарда гривен, а расходы – более 11,215 миллиарда.

Второй по размеру бюджета стала Харьковская область. Ее доходы равны расходам – свыше 6,24 миллиарда гривен. В частности, потратить на образование планируют 2,3 миллиарда, на здравоохранение – 925,8 миллиона, на социальную защиту и обеспечение – 694 миллиона гривен.

На третьей строчке оказалась Львовщина. Ее доходы на 2022 год составят больше 6,26 миллиарда гривен, а расходы – более 6,33 миллиарда.

На здравоохранение области направят 852 миллиона гривен;

на образование – 1,9 миллиарда гривен;

на соцзащиту населения – 490 миллионов гривен;

на культуру – 516 миллионов гривен.

Наименьшую смету на 2022 год имеет Черновицкая область. Ее доходы установили на уровне свыше 1,817 миллиарда гривен, а расходы – более 1,815 миллиарда. Больше всего денег направят на образование и науку – более 540 миллионов гривен. На медицину планируют потратить более 230 миллионов гривен.



Размеры областных бюджетов на 2022 год / Инфографика "Слово і діло"