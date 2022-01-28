Львівщина впевнено наближається до червоної зони, – головний медик області

На Львівщині з кожним днем погіршується ситуація з коронавірусом. Область може перейти до найсуворішої карантинної зони вже з 31 січня.

Через стрімке збільшення кількості хворих на COVID-19 на Львівщині вже посилили карантин. Зокрема, усі школярі та студенти повинні перейти на дистанційне навчання.

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Львівщина наближається до червоної зони

Головний медик Львівщини Орест Чемерис розповів, що область впевнено наближається до найсуворішої зони карантину. Епідситуація погіршується щодня. Львівщина – один з лідерів в Україні за кількістю хворих. Зокрема, 27 січня COVID-19 виявили у 2793 людей.

Епідситуація щодня погіршується. Львівщина є в лідерах серед всіх областей, оскільки в більшості областей щодня виявляють близько тисячі хворих, а на Львівщині – 2 – 3 тисячі щодня,

– додав Чемерис.

Також в області стрімко зростає рівень госпіталізацій та заповненості лікарень. Окрім цього, збільшилось навантаження на лабораторії. Зараз вони роблять по 6 – 9 тисяч тестів за день, хоча раніше 2 – 3 тисячі були піковим навантаженням.

"Щоденно зростає відсоток нових госпіталізацій, заповненість лікарень зросла вже до 34%. Кількість викликів та виїздів швидкої за минулий тиждень зросла зі 100 до 180", – зазначив медик.

Головні правила профілактики COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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Область може перейти в червону зону 31 січня

Через стрімке поширення коронавірусі ввечері 28 січня відбудеться засідання обласної комісії ТЕБ і НС. На ньому розглянуть питання переведення Львівщини до червоної зони.

"Ми впевнено йдемо до червоної зони. На 17:30 скликаємо засідання комісії ТЕБ і НС. На порядку денному – переведення області до червоної зони. Якщо сьогодні приймемо рішення, то область переведуть до червоної зони через 48 годин, тобто з понеділка, 31 січня", – зауважив головний медик області.

Якщо Львівщина перейде до червоної зони, в області заборонять:

роботу закладів громадського харчування, окрім доставки та видачі замовлень "на виніс";

роботу ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

роботу освітніх закладів, окрім дитсадків і початкових класів шкіл;

роботу непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів без глядачів;

роботу закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно та відеозйомки.

Ці обмеження не діятимуть, якщо 100% співробітників, організаторів та відвідувачів заходів, установ та закладів будуть вакцинованими та матимуть зелений COVID-сертифікат.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу