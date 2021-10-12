На Львівщині 22-річний хлопець жорстоко побив власну бабусю

В одному із сіл Львівщини 11 жовтня 22-річний хлопець побив власну бабусю. У жінки діагностували низку важких травм – відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку тощо.

Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі йому повідомлять про підозру.

Зауважте На Львівщині 38-річний чоловік жорстоко вбив власну матір

Онук жорстоко побив власну бабусю

Правоохоронцям 11 жовтня надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Дрогобицького району жорстоко побили місцеву жительку. Медики діагностували у 63-річної пацієнтки відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та інші ушкодження.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та патрульні. Вони встановили, що до побиття жінки причетний її 22-річний онук. У той день приблизно о 17:00 між ними виникла сварка. Під час конфлікту хлопець схопив дерев'яну палицю та побив нею жінку.

До теми Львів'янка сидітиме у в'язниці за знущання зі своєї свекрухи з інвалідністю

Зловмиснику загрожує в'язниця

Правоохоронці затримали нападника. Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження". Зловмиснику загрожує від 5 до 8 років за ґратами.

Невдовзі правоохоронці оголосять затриманому підозру, а суд обере йому запобіжний захід. Наразі поліцейські продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.