На Львівщині чоловік вбив односельця і викликав поліцію: сказав, що той просто впав

У селі Звенигород 20 грудня чоловік жорстоко вбив односельця. Після цього зловмисник викликав поліцію і сказав, що той помер внаслідок падіння зі сходів.

Зловмисник кілька разів вдарив свою жертву ножем у груди. Правоохоронці його затримали.

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Чоловік підрізав односельця і викликав поліцію

Правоохоронцям 20 грудня зателефонував чоловік та повідомив про смерть жителя села Звенигород. За словами 34-річного односельця загиблого, чоловік впав у власному будинку зі сходів. Внаслідок цього він буцімто отримав смертельні травми.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, криміналіст та співробітники інших служб поліції. Правоохоронці виявили тіло 57-річного господаря будинку без ознак життя. На ньому були ознаки насильницької смерті – численні ножові поранення в ділянці грудей.

Поліцейські з'ясували, що у той день в гостях у загиблого перебував його односелець. Приблизно о 20:00 між чоловіками виник конфлікт. Під час сварки гість кілька разів вдарив господаря ножем в груди. Переконавшись, що чоловік помер, зловмисник викликав поліцію, вигадавши історію з падінням.

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Чоловікові загрожує в'язниця

Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство". Чоловікові загрожує від 7 до 15 років за ґратами.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.



Чоловік жорстоко вбив односельця / Фото поліції Львівщини