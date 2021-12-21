На Львовщине мужчина убил односельчанина и вызвал полицию: сказал, что тот просто упал

В селе Звенигород 20 декабря мужчина жестоко убил односельчанина. После этого злоумышленник вызвал полицию и сказал, что тот умер в результате падения с лестницы.

Злоумышленник несколько раз ударил свою жертву ножом в грудь. Правоохранители его задержали.

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Мужчина подрезал односельчанина и вызвал полицию

Правоохранителям 20 декабря позвонил по телефону мужчина и сообщил о смерти жителя села Звенигород. По словам 34-летнего односельчанина погибшего, мужчина упал в собственном доме с лестницы. В результате он якобы получил смертельные травмы.

По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, криминалист и сотрудники других служб полиции. Правоохранители обнаружили тело 57-летнего хозяина дома без признаков жизни. На нем были признаки насильственной смерти – многочисленные ножевые ранения в области груди.

Полицейские выяснили, что в тот день в гостях у погибшего находился односельчанин. Приблизительно в 20:00 между мужчинами возник конфликт. Во время ссоры гость несколько раз ударил хозяина ножом в грудь. Убедившись, что мужчина умер, злоумышленник вызвал полицию, сочинив историю с падением.

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Мужчине грозит тюрьма

Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Следователи открыли уголовное производство за "преднамеренное убийство". Мужчине грозит от 7 до 15 лет за решеткой.

В настоящее время правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пробуют установить все происшествия преступления.

Мужчина жестоко убил односельчанина / Фото полиции Львовщины