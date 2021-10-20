На Львівщині чоловік забив до смерті учасника війни на Донбасі

Злочин стався в одному з сіл Золочівського району на Львівщині. 25-річного чоловіка підозрюють у вбивстві 50-річного учасника бойових дій на Донбасі. Трапилось це у розпалі сутички, коли чоловіки разом розпивали алкоголь.

Суд задоволив клопотання прокурорів Золочівської прокуратури і підозрюваного зараз тримають під вартою. Ветерана АТО вбили в жовтні.

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Що відомо про вбивство

За даними слідства, у жовтні 2021 року в одному із сіл Золочівського району підозрюваний орендував кімнату. Туди він запросив свого сусіда – 50-річного ветерана АТО. Разом вони випивали.

Під час застілля між знайомими виник конфлікт, під час якого фігурант побив чоловіка в голову та груди. Від завданих травм учасник бойових дій помер одразу наступного дня. За ймовірне вбивство молодикові загрожуватиме від 7 до 10 років позбавлення волі.

П'яні чоловіки побили ветерана АТО на Волині

У селищі Торчин учасника війни на Донбасі жорстоко побили.

Трапилось це, коли потерпілий говорив по телефону, чекаючи на маршрутку. Поруч з'явилися кілька нетверезих чоловіків.

Хулігани почали чіплятися до бійця, проте той попросив їх поводитися спокійніше. У відповідь на це воєнного почали бити.

Потерпілому сильно розбили обличчя й ніс, але він зміг самостійно встати. На місце викликали поліцію й швидку допомогу.

Активісти місцевої організації змусили хуліганів встати на коліна та вибачитись за побиття. Вони сказали, що подібного більше не повториться.

Підозрюваного вважають невинним у вчиненні злочину і він не може бути покараним, доки провину не доведе суд.