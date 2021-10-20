На Львівщині чоловік забив до смерті учасника війни на Донбасі

20 жовтня 2021 , 16:25
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Джерело:

Львівська облпрокуратура

Злочин стався в одному з сіл Золочівського району на Львівщині. 25-річного чоловіка підозрюють у вбивстві 50-річного учасника бойових дій на Донбасі. Трапилось це у розпалі сутички, коли чоловіки разом розпивали алкоголь.

Суд задоволив клопотання прокурорів Золочівської прокуратури і підозрюваного зараз тримають під вартою. Ветерана АТО вбили в жовтні.

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Що відомо про вбивство

За даними слідства, у жовтні 2021 року в одному із сіл Золочівського району підозрюваний орендував кімнату. Туди він запросив свого сусіда – 50-річного ветерана АТО. Разом вони випивали.

Під час застілля між знайомими виник конфлікт, під час якого фігурант побив чоловіка в голову та груди. Від завданих травм учасник бойових дій помер одразу наступного дня. За ймовірне вбивство молодикові загрожуватиме від 7 до 10 років позбавлення волі. 

Зверніть увагу! Підозрюваного вважають невинним у вчиненні злочину і він не може бути покараним, доки провину не доведе суд.

П'яні чоловіки побили ветерана АТО на Волині

  • У селищі Торчин учасника війни на Донбасі жорстоко побили.
  • Трапилось це, коли потерпілий говорив по телефону, чекаючи на маршрутку. Поруч з'явилися кілька нетверезих чоловіків. 
  • Хулігани почали чіплятися до бійця, проте той попросив їх поводитися спокійніше. У відповідь на це воєнного почали бити.
  • Потерпілому сильно розбили обличчя й ніс, але він зміг самостійно встати. На місце викликали поліцію й швидку допомогу.
  • Активісти місцевої організації змусили хуліганів встати на коліна та вибачитись за побиття. Вони сказали, що подібного більше не повториться.
Автор: Марта Кушка