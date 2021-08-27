На Львівщині неадекватний чоловік погрожував пістолетом відвідувачам піцерії
Джерело:поліція Львівщини
У Червонограді 26 серпня правоохоронці затримали 28-річного чоловіка. Він поводився неадекватно та погрожував пістолетом відвідувачам піцерії.
У зловмисника вилучили зброю та набої. Інцидент кваліфікували як хуліганство.
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Чоловік поводився неадекватно
- Приблизно о 16:00 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що в піцерії на вулиці Богдана Хмельницького невідомий чоловік поводиться неадекватно.
- Він погрожував відвідувачам зброєю.
- На місце виклику негайно виїхали слідчо-оперативна група, патрульні та співробітники інших служб поліції.
- У піцерії правоохоронці виявили чоловіка, який мав з собою предмет, схожий на пістолет. Також у нього знайшли набої.
- Поліцейські затримали зловмисника.
Чоловік погрожував пістолетом в піцерії / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Затриманим виявився 28-річний місцевий житель. У нього вилучили зброю та набої й скерували на експертне дослідження. Слідчі відкрили кримінальне провадження за "хуліганство".
Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 7 років у в'язниці. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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