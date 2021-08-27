На Львівщині неадекватний чоловік погрожував пістолетом відвідувачам піцерії

У Червонограді 26 серпня правоохоронці затримали 28-річного чоловіка. Він поводився неадекватно та погрожував пістолетом відвідувачам піцерії.

У зловмисника вилучили зброю та набої. Інцидент кваліфікували як хуліганство.

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Чоловік поводився неадекватно

Приблизно о 16:00 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що в піцерії на вулиці Богдана Хмельницького невідомий чоловік поводиться неадекватно.

Він погрожував відвідувачам зброєю.

На місце виклику негайно виїхали слідчо-оперативна група, патрульні та співробітники інших служб поліції.

У піцерії правоохоронці виявили чоловіка, який мав з собою предмет, схожий на пістолет. Також у нього знайшли набої.

Поліцейські затримали зловмисника.



Чоловік погрожував пістолетом в піцерії / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Затриманим виявився 28-річний місцевий житель. У нього вилучили зброю та набої й скерували на експертне дослідження. Слідчі відкрили кримінальне провадження за "хуліганство".

Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 7 років у в'язниці. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

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