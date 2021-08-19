Наразі львів'янин перебуває в ізоляторі. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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Львів'янин стріляв на площі Ринок
- Приблизно 16:30 патрульні отримали виклик про стрілянину в одному з ресторанів на Площі Ринок.
- Про інцидент поліцію повідомив директор закладу.
- Він розповів, що відвідувач тричі вистрілив з пістолета та пішов вулицею Краківською. На щастя, ніхто не постраждав.
- Правоохоронці швидко знайшли порушника біля пам'ятника Данилові Галицькому. Ним виявився 39-річний львів'янин.
- Чоловік розповів, що має стартовий пістолет з холостими набоями.
- Він зазначив, що вживав алкоголь і стріляв, знімаючи контент для соцмереж.
- Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.
- Правоохоронці вилучили зброю і набої та скерували їх на експертне дослідження.
Львів'янин стріляв на площі Ринок / Фото Патрульної поліції Львівщини
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Правоохоронці проводять розслідування
Поліцейські встановили, що порушник зараз проходить у справі за "хуліганські дії вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї". Львів'янина затримали. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "хуліганство". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 7 років у в'язниці. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
Чоловіка затримали патрульні / Фото поліції Львівщини
У нього був пістолет з холостими набоями / Фото Патрульної поліції Львівщини
Порушнику загрожує в'язниця / Фото Патрульної поліції Львівщини