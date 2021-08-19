Сейчас львовянин находится в изоляторе. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Львовянин стрелял на площади Рынок

Примерно в 16:30 патрульные получили вызов о стрельбе в одном из ресторанов на площади Рынок.

Об инциденте полиции сообщил директор заведения.

Он рассказал, что посетитель трижды выстрелил из пистолета и пошел по улице Краковской. К счастью, никто не пострадал.

Правоохранители быстро нашли нарушителя возле памятника Даниилу Галицкому. Им оказался 39-летний львовянин.

Мужчина рассказал, что имеет стартовый пистолет с холостыми патронами.

Он отметил, что употреблял алкоголь и стрелял, снимая контент для соцсетей.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Правоохранители изъяли оружие и патроны и направили их на экспертное исследование.



Львовянин стрелял на площади Рынок / Фото Патрульной полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Полицейские установили, что нарушитель проходит по делу за "хулиганские действия, совершенные с применением огнестрельного или холодного оружия". Львовянина задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Следователи открыли уголовное производство за "хулиганство". Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 7 лет в тюрьме. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.



Мужчину задержали патрульные / Фото полиции Львовщины



У него был пистолет с холостыми патронами / Фото Патрульной полиции Львовщины



Нарушителю грозит тюрьма / Фото Патрульной полиции Львовщины