13-річного хлопця з кульовим пораненням черевної порожнини та пошкодженням внутрішніх органів шпиталізували. Хлопець із тяжкими травмами перебуває у Лисичанській дитячій лікарні.

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Постріляв у бік хлопчиків на велосипедах

Нещасний випадок трапився ввечері 12 серпня. Поліцію повідомили, що 17-річний юнак поранив неповнолітнього.

Виявилося, що компанія підлітків гуляла поблизу одного з будинків на вулиці Смирнова. У цей час 17-річний юнак виніс з дому пневматичну рушницю. За попередніми даними, він вистрілив у напрямку дітей, які від'їжджали на велосипедах. Через його витівку 13-річний хлопець отримав поранення.Цей факт внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження.

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Рушниця була саморобною

Під час огляду пневматичної гвинтівки з'ясувалося, що вона зроблена самостійно. Для цього використали запчастини різних пневматичних гвинтівок калібру 4,5 міліметра. На частинах зброї маркування та номери відсутні.

Наразі її вилучили та відправили на експертизу. Слідчі спільно з оперативниками встановлюють всі обставини події, свідків та мотиви, а також походження зброї. Окрім того, вирішують питання про обрання запобіжного заходу 17-річному підлітку.

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