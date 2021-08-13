На місці події працювали медики швидкої та поліцейські. Втім, якщо зброя зловмисника була зареєстрованою, його, скоріш за все, ніяк не покарають.

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Потерпілий, як виявилося, отримав не дуже серйозні травми.

Від написання заяви відмовлявся

Конфлікт між чоловіками стався вночі 13 серпня в ресторані SHEF на території Favor Park hotel.

За попередніми даними, один з учасників інциденту майже впритул вистрелив опоненту у голову. Зброя була травматичною, а куля пройшла по дотичній. Однак за законом застосовувати травмат з близької відстані не можна. Як і цілити у голову.

Лікарі, які прибули на місце події, намагалися надати потерпілому допомогу. Однак той від неї відмовився.

Не хотів чоловік й писати заяву на свого опонента.

Чи отримали слідчі заяву про вчинення злочину, невідомо. У випадку, якщо ні, відкрити кримінальну справу за незаконне використання зброї та нанесення тілесних ушкоджень правоохоронці, скоріш за все, не зможуть.

У поліції інцидент поки що ніяк не прокоментували.

Дивіться відео з місця стрілянини у ресторані SHEF у Києві:

Право на володіння травматичною зброєю в Україні мають правоохоронці, судді, журналісти та народні депутати. Однак купити собі фейкове журналістське посвідчення та отримати "легальний" пістолет може фактично будь-хто.