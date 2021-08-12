Лікарі констатують смерть 62-річного лучанина Василя Пилипюка, що був під вартою у СІЗО. Згодом судово-медична експертиза з'ясувала, що чоловік помер від тяжких тілесних ушкоджень.

До теми Не своєю смертю: у Луцьку в СІЗО помер чоловік, якого підозрювали у вбивстві сім'ї

Поліцейські встановили, що побив померлого 18-річний мешканець Ковельського району, який сидів з ним в одній камері. Підозрюваний перебував під вартою за пограбування та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Слідчі Луцького районного управління поліції 12 серпня оголосили підозру у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, через яке помер потерпілий. Наразі триває досудове розслідування.

До речі. Спочатку на тілі померлого правоохоронці не знайшли тілесних пошкоджень. З чоловіком у камері перебували ще 4 ув'язнених.

Що відомо про загиблого