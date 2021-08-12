Врачи констатируют смерть 62-летнего лучанина Василия Пилипюка, который был под стражей в СИЗО. Впоследствии судебно-медицинская экспертиза выяснила, что мужчина умер от тяжких телесных повреждений.

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Полицейские установили, что избил умершего 18-летний житель Ковельского района, который сидел с ним в одной камере. Подозреваемый находился под стражей за ограбление и незаконное завладение транспортным средством.

Следователи Луцкого районного управления полиции 12 августа объявили подозрение в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, из-за которого умер потерпевший. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Кстати. Сначала на теле умершего правоохранители не нашли телесных повреждений. С мужчиной в камере находились еще 4 заключенных.

Что известно о погибшем