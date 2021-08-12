Врачи констатируют смерть 62-летнего лучанина Василия Пилипюка, который был под стражей в СИЗО. Впоследствии судебно-медицинская экспертиза выяснила, что мужчина умер от тяжких телесных повреждений.
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Полицейские установили, что избил умершего 18-летний житель Ковельского района, который сидел с ним в одной камере. Подозреваемый находился под стражей за ограбление и незаконное завладение транспортным средством.
Следователи Луцкого районного управления полиции 12 августа объявили подозрение в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, из-за которого умер потерпевший. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Что известно о погибшем
- Лучанина подозревали в том, что 20 июля он топором убил 56-летнюю жену и 22-летнюю дочь.
- За это ему грозило лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.
- Соседи мужчины рассказали, что у него проблемы с алкоголем и женщины не раз страдали от насилия.
- Кроме того, Пилипюка даже судили за домашнее насилие. Однако он получил только штраф. Судья аргументировал это тем, что подсудимый пенсионер и имеет инвалидность III группы.