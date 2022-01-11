На Львівщині невакцинованих працівників відсторонятимуть від роботи

На Львівщині з початку пандемії коронавірусу захворіли майже 223 тисячі людей. Щоб запобігти розповсюдженню хвороби, в області з 31 січня невакцинованих працівників відсторонятимуть від роботи.

Ситуація із захворюваністю на коронавірус на Львівщині дещо стабілізувалася. Однак вона досі залишається напруженою.

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На Львівщині активно триває вакцинальна кампанія

Регіональний координатор з питань вакцинації проти коронавірусної інфекції на Львівщині Олег Когут розповів, що жителям області вже ввели понад 1,9 мільйона доз вакцини.

Майже 190 пунктів щеплення та близько 100 вакцинальних бригад працюють на території області. 32 центри вакцинації населення працюватимуть найближчими днями для проведення якісної вакцинальної кампанії мешканців області,

– додав Когут.

Однією дозою препарату вакцинували понад 49% населення Львівщини, а 46% – пройшли повний курс вакцинації.



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Невакцинованих працівників відсторонятимуть

За словами Когута, штам Омікрон характеризується більшою ймовірністю зараження у порівнянні зі штамом Дельта. Це робить його небезпечнішим.

"Ситуація із захворюваністю стабілізувалася, але залишається напруженою", – додав регіональний координатор.

Когут зауважив, що з 31 січня невакцинованих працівників медичних та соціальних закладів, органів виконавчої влади, а також стратегічних об'єктів відсторонятимуть від роботи, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу у колективах.

"Тому вкотре наголошую на необхідності та важливості вакцинації. Лише вона запобігає важкому перебігу захворювання та летальним наслідкам", – підсумував посадовець.

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