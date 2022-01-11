Ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Львовщине несколько стабилизировалась. Однако она до сих пор остается напряженной.

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На Львовщине активно продолжается вакцинальная кампания

Региональный координатор по вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции на Львовщине Олег Когут рассказал, что жителям области уже ввели более 1,9 миллиона доз вакцины.

Почти 190 пунктов прививки и около 100 вакцинальных бригад работают на территории области. 32 центра вакцинации населения будут работать в ближайшие дни для проведения качественной вакцинальной кампании жителей области,

– добавил Когут.

Одной дозой препарата вакцинировали более 49% населения Области, а 46% – прошли полный курс вакцинации.

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Невакцинированных работников будут отстранять

По словам Когута, штамм Омикрон характеризуется большей вероятностью заражения по сравнению со штаммом Дельта. Это делает его опаснее.

"Ситуация с заболеваемостью стабилизировалась, но остается напряженной", – добавил региональный координатор.

Когут отметил, что с 31 января невакцинированных работников медицинских и социальных учреждений, органов исполнительной власти, а также стратегических объектов будут отстранять от работы, чтобы предотвратить распространение коронавируса в коллективах.

"Поэтому в очередной раз подчеркиваю необходимость и важность вакцинации. Только она предотвращает тяжелое течение заболевания и летальным исходам", – подытожил чиновник.

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