На Львівщині обурені через захмарні суми за газ: куди звертатись у разі проблем з платіжками

Українці зіштовхнулися із проблемами з платіжками за газ. Зокрема, під "Львівгазом" утворилася черга з обурених людей, багатьом із них у платіжках нарахували завеликі суми.

Місцевий мешканець розповів, що просто посеред зими в його сільській хаті вимкнули газ і забрали лічильник на перевірку через пошкоджену пломбу, повідомляє 24 канал. Повернули разом із кількатисячним боргом – нарахували 20 тисяч гривень, за його словами, незрозуміло за що.

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У "Львівгазі" порадили вчасно подавати показники

Дехто ретельно занотовував усі показники, що передавав до "Львівгазу", але потім все одно отримав платіжку із більшими сумами. За словами місцевих, вони отримують тільки суми, без вказаних показників.

У "Львівгазі" зазначили, що відповідають лише за транспортування палива. Проте щодо нарахованих зайвих кубів треба йти до іншої структури – "Львівгаззбуту". Там, знову ж таки, переадресовують до клієнтських просторів "Львівгазу".

Єдине, що порадили у самому "Львівгазі" – вчасно подавати показники.

На Львівщині – проблема з платіжками за газ: дивіться відео

Керівник управління комунікацій "Львівгазу" Петро Лукіянчук сказав, у разі якщо у квитанціях реальні показники не збігаються з фактичними, це означає, що споживачі невчасно передають показники.

"Потрібно передавати з 1 по 5 число. Якщо передають завчасно, наприклад, з 27 по 1 число включно, то нараховується згідно з алгоритмом, прописаним у кодексі газорозподільних систем", – додав Петро Лукіянчук.

Куди звертатись у разі проблем з платіжками

Подібна проблема із завищеними платіжками за газ не лише у Львові, а й у 30 інших українських міст. Проте облгази відмовляються коригувати показники лічильників і далі пишуть захмарні цифри, заявили навіть у Консультаційному центрі для населення. Там назбирали тисячі скарг від українців.

Якщо ж вам нараховують вигадані борги, експерти радять починати зі звернень до газовиків. А якщо це не дасть результату – скаржитися до держорганів.

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Так, у 2021 році завдяки зверненням до Держпродспоживслужби львів'яни домоглися перерахунку за газ на 60 тисяч гривень.

"Якщо споживач подає конкретно такі-то покази, а йому нарахування приходить зовсім інакше, тоді ми можемо розбиратися на місці. Якщо проаналізувати минулий (2021 – 24 канал) рік, то до нас надійшло понад 87 скарг власне за платіжки за газ", – зазначив заступник начальника Держпродспоживслужби Львівщини Олександра Чушак.

Також можна звернутися до НКРЕ – Нацкомісії, що здійснює державне регулювання в енергетиці. І вона, до речі, планує перевірити всі облгази. Усе через численні скарги українців із різних міст.

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Журналісти 24 каналу зверталися за коментарем до Нацкомісії, однак відповіді наразі не отримали.

Експерти ж споживачам нагадали – доказ сумлінної сплати за газ – всі квитанції, які краще зберігати, фото показників лічильників та листування з газовиками. Якщо справа дійде до перерахувань чи навіть до суду – ці документи згодяться неабияк.