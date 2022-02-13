Местный житель рассказал, что прямо посреди зимы в его сельском доме выключили газ и забрали счетчик на проверку из-за поврежденной пломбы, сообщает 24 канал. Вернули вместе с многотысячным долгом – насчитали 20 тысяч гривен, по его словам, непонятно за что.

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В "Львовгаге" посоветовали своевременно подавать показатели

Некоторые тщательно записывали все показатели, которые передавали во "Львовгаз", но потом все равно получили платежку с большими суммами. По словам местных жителей, они получают только суммы, без указанных показателей.

В "Львовгаге" отметили, что отвечают только за транспортировку топлива. Однако по поводу начисленных лишних кубов нужно идти в другую структуру – "Львовгазсбыт". Там опять же переадресовывают в клиентские просторы "Львовгаза".

Единственное, что посоветовали в самом "Львовгаге" – своевременно подавать показатели.

На Львовщине – проблема с платежками за газ: смотрите видео

Руководитель управления коммуникаций "Львовгаза" Петр Лукиянчук сказал, если в квитанциях реальные показатели не совпадают с фактическими, это значит, что потребители не вовремя передают показатели.

"Нужно передавать с 1 по 5 число. Если передают раньше времени, например, с 27 по 1 число включительно, то начисляется согласно алгоритму, прописанному в кодексе газораспределительных систем", – добавил Петр Лукиянчук.

Куда обращаться в случае проблем с платежками

Подобная проблема с завышенными платежами за газ не только во Львове, но и в 30 других украинских городах. Однако облгазы отказываются корректировать показатели счетчиков и пишут заоблачные цифры, заявили даже в Консультационном центре для населения. Там собрали тысячи жалоб от украинцев.

Если вам начисляют вымышленные долги, эксперты советуют начинать с обращения к газовикам. А если это не даст результат – жаловаться в госорганы.

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В 2021 году благодаря обращениям в Госпродслужбу львовяне добились перерасчета за газ на 60 тысяч гривен.

"Если потребитель подает именно такие-то показания, а ему начисление приходит совсем другое, тогда мы можем разбираться на месте. Если проанализировать прошлый (2021 – 24 канал) год, то к нам поступило более 87 жалоб из-за платежек за газ", – отметила заместитель начальника Госпродслужбы Львовщины Александра Чушак.

Также можно обратиться в НКРЭ – Нацкомиссию, которая осуществляет государственное регулирование в энергетике. И она, кстати, планирует проверить все облгазы. Все из-за многочисленных жалоб украинцев из разных городов.

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Журналисты 24 канала обращались за комментарием к Нацкомиссии, однако ответа пока не получили.

Эксперты же напомнили потребителям – доказательство добросовестной оплаты за газ – все квитанции, которые лучше сохранять, фото показателей счетчиков и переписка с газовиками. Если дело дойдет до перечислений или даже до суда – эти документы очень пригодятся.