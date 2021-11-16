На Львівщині очікують перший сніг: прогноз погоди на 16 – 20 листопада

Синоптики прогнозують на Львівщині мокрий сніг. Окрім цього, в області буде доволі зимно – подекуди стовпчики термометрів опустяться до 4 градусів морозу.

Також на Львівщині очікують дощі. Вранці та вдень подекуди область огортатиме туман.

До теми В Україну йде похолодання та нічні морози до -7 градусів: прогноз погоди на 16 листопада

Прогноз погоди на Львівщині на 16 – 20 листопада

У вівторок, 16 листопада, погоду на Львівщині визначатиме антициклон над східною Україною. В області буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують.

Вітер – південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вдень становитиме 4 – 6 градусів тепла.



Прогноз погоди на 16 листопада / Дані Укргідрометцентру

У середу, 17 листопада, в області також буде хмарно з проясненнями. Протягом доби істотних опадів не очікують.

Вітер – південно-східний з переходом на південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 2 до 4 градусів морозу, а вдень – від 6 до 8 градусів тепла.



Прогноз погоди на 17 листопада / Дані Укргідрометцентру

Зауважте Мокрий сніг та мороз до -11: в Україну суне похолодання

У четвер, 18 листопада, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не буде. Вдень прогнозують невеликий дощ, в горах – з мокрим снігом.

Вітер – західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Вдень температура становитиме 6 – 8 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 18 листопада / Дані Укргідрометцентру

У п'ятницю, 19 листопада, як і в усі попередні дні, в області буде хмарно з проясненнями. Часом падатиме дощ, місцями – з мокрим снігом.

Вітер – південно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 3 – 5 градусів тепла, а вдень – 6 – 8 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 19 листопада / Дані Укргідрометцентру

Читайте також Якою буде погода на Новий рік та Різдво: прогноз від синоптиків

У суботу, 20 листопада, в області також буде хмарно з проясненнями. Протягом дня часом падатиме дощ. Місцями очікують мокрий сніг.

Вітер – південно-західний зі швидкістю 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, а вдень – від 9 до 11 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 20 листопада / Дані Укргідрометцентру