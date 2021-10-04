На Львівщині на підвісному мості обвалилась поперечна опора: фото з місця події
Джерело:"Голос Сокальщини"
У Червонограді 3 жовтня на підвісному мості через Західний Буг обвалилась одна поперечна опора. Містян просять тимчасово утриматись від користування переправою.
Працівники вже замінили балку. За словами експертів, міст перебуває в аварійному стані.
Цікаво Крадіжка 1,5 мільйона гривень на ремонті моста в Червонограді: підряднику оголосили підозру
На мості через Західний Буг обвалилась опора
Орієнтовно о 17:00 3 жовтня на підвісному мості через Західний Буг обвалилась одна поперечна опора. Вона впала під секцією дерев'яного настилу довжиною 2,5 метра. Найімовірніше, інцидент трапився через значне навантаження від великої кількості людей. Обірвалося як основне, так і додаткове кріплення.
Працівники КП "Комунальник" 4 жовтня замінили поперечну балку. Директор підприємства Володимир Рибак розповів, що споруда перебуває в аварійному стані, тож містян просять утриматись від користування мостом.
На мості обвалилась поперечна опора / Фото "Голос Сокальщини"
Коротко про підвісний міст через Західний Буг у Червонограді
- Навесні 2018 року Червоноградська міська рада оголосила тендер на реконструкцію підвісного мосту через річку Західний Буг. Очікувана вартість робіт становила 7,1 мільйона гривень.
- У тендері перемогла львівська фірма ТОВ "Будгарант групп", яка пообіцяла провести реконструкцію за 7 мільйонів гривень.
- У 2021 році 29-річному директору фірми повідомили про підозру в "заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні, яке спричинило тяжкі наслідки".
- За інформацією слідства, він вносив в акти приймання виконаних робіт неправдиві відомості. Зокрема, інформацію щодо обсягу робіт, які фактичного ніхто не проводив.
- Чоловіка підозрюють у заволодінні 1,5 мільйона гривень.