На Львівщині на підвісному мості обвалилась поперечна опора: фото з місця події

У Червонограді 3 жовтня на підвісному мості через Західний Буг обвалилась одна поперечна опора. Містян просять тимчасово утриматись від користування переправою.

Працівники вже замінили балку. За словами експертів, міст перебуває в аварійному стані.

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На мості через Західний Буг обвалилась опора

Орієнтовно о 17:00 3 жовтня на підвісному мості через Західний Буг обвалилась одна поперечна опора. Вона впала під секцією дерев'яного настилу довжиною 2,5 метра. Найімовірніше, інцидент трапився через значне навантаження від великої кількості людей. Обірвалося як основне, так і додаткове кріплення.

Працівники КП "Комунальник" 4 жовтня замінили поперечну балку. Директор підприємства Володимир Рибак розповів, що споруда перебуває в аварійному стані, тож містян просять утриматись від користування мостом.



На мості обвалилась поперечна опора / Фото "Голос Сокальщини"

Коротко про підвісний міст через Західний Буг у Червонограді