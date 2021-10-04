Работники уже заменили балку. По словам экспертов, мост находится в аварийном состоянии.

Интересно Кража 1,5 миллиона гривен на ремонте моста в Червонограде: подрядчику объявили подозрение

На мосту через Западный Буг обвалилась опора

Ориентировочно в 17:00 3 октября на подвесном мосту через Западный Буг обвалилась одна поперечная опора. Она упала под секцией деревянного настила длиной 2,5 метра. Вероятнее всего, инцидент произошел из-за значительной нагрузки от большого количества людей. Оборвалось как основное, так и дополнительное крепление.

Работники КП "Коммунальщик" 4 октября заменили поперечную балку. Директор предприятия Владимир Рыбак рассказал, что сооружение находится в аварийном состоянии, поэтому горожан просят воздержаться от пользования мостом.



На мосту обвалилась поперечная опора / Фото "Голос Сокальщины"

Коротко о подвесном мосте через Западный Буг в Червонограде