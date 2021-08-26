Ремонт проводили в 2019 – 2020 годах. По данным следствия, чиновник подделывал документы.

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Во время ремонта моста завладели 1,5 миллиона гривен

В 2019 – 2020 годах львовское предприятие-подрядчик выполняло реконструкцию подвесного моста через реку Западный Буг в Червонограде.

По данным следствия, 29-летний директор фирмы вносил в акты приемки выполненных работ ложные сведения.

В частности, там появлялась информация относительно объема работ, которые никто не проводил.

Так, подозреваемый завладел 1,5 миллиона гривен из местного бюджета.

Директору сообщили о подозрении

Следователи сообщили мужчине о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге, повлекшем тяжелые последствия.

Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 12 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет. Кроме этого, у чиновника могут конфисковать имущество. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

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Коротко о ремонте моста в Червонограде