Ремонт проводили в 2019 – 2020 годах. По данным следствия, чиновник подделывал документы.
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Во время ремонта моста завладели 1,5 миллиона гривен
В 2019 – 2020 годах львовское предприятие-подрядчик выполняло реконструкцию подвесного моста через реку Западный Буг в Червонограде.
По данным следствия, 29-летний директор фирмы вносил в акты приемки выполненных работ ложные сведения.
В частности, там появлялась информация относительно объема работ, которые никто не проводил.
Так, подозреваемый завладел 1,5 миллиона гривен из местного бюджета.
Директору сообщили о подозрении
Следователи сообщили мужчине о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге, повлекшем тяжелые последствия.
Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 12 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет. Кроме этого, у чиновника могут конфисковать имущество. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
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Коротко о ремонте моста в Червонограде
- По информации ZAXID.NET весной 2018 года Червоноградский городской совет объявил тендер на реконструкцию подвесного моста через реку Западный Буг.
- Ожидаемая стоимость работ составила 7,1 миллиона гривен.
- В тендере победила львовская фирма ООО "Будгарант групп".
- Предприятие пообещало провести реконструкцию за 7 миллионов гривен.
- По данным YouControl, ООО "Будгарант групп" зарегистрировано более 6 лет назад во Львове.
- Ее директором в течение последних 4 лет является Юрий Шуманский.
- Конечным бенефициарным владельцем фирмы до 2020 года был львовянин Андрей Писюра, а впоследствии – львовянин Андрей Грицак.
- Интересно, что они оба зарегистрированы по одному адресу во Львове.