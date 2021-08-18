На Львівщині після голодування медикам виплатять частину заборгованої зарплати

Медики Соснівської лікарні оголосили голодування через невиплату зарплат. Після такого протесту їм вирішили погасити частину заборгованості, виділивши 400 тисяч гривень.

Медики не отримували зарплати 3 місяці. Борг перед ними сягнув 3 мільйонів гривень.

До теми На Львівщині медики оголосили голодування через невиплату зарплати: фото

Медикам виплатять частину зарплати

Медпрацівники Соснівської міської лікарні 13 серпня оголосили голодування через невиплату зарплатного боргу за 3 місяці. Також вони вимагали забезпечити сталу роботу медзакладу, який обслуговує 11 тисяч жителів Соснівки.

Медпрацівники 16 серпня тимчасово зупинили акцію голодування. Голова профспілкової організації лікарні Оксана Гладун розповіла, що їм врешті вирішили виплатити частину зарплатної заборгованості. На сесії Червоноградської міської ради 17 серпня медикам виділили 400 тисяч гривень з резервного фонду.

За її словами, у лікарні також невдовзі проведуть аудит. Окрім цього, на сесії вирішили задовольнити вимогу колективу медзакладу щодо персональної відповідальності кожного з попередніх керівників, дії яких привели до даної ситуації.

Решту боргу також обіцяють повернути

За інформацією "Львівського порталу" , у НСЗУ зазначили, що лікарня отримує гроші від Національної служби здоров'я. Через нездатність правильно ними розпоряджатися та управляти закладом виникли проблеми з виплатою зарплати працівникам. Через цю заборгованість прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Голова Конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинець зазначив, що місцева влада обіцяє виплатити залишок боргу урядовим коштом – 2,5 мільйона гривень.

Протестувальники, серед яких є члени Вільної профспілки медичних працівників України, зазначають, що повернуться до активної фази протесту, до голодування, якщо влада не вирішить їхніх проблем,

– додав Волинець.

Головна вимога медпрацівників – вчасна виплата зарплати та забезпечення стабільної роботи медзакладу.

Текст публікації голови Конфедерації Вільних профспілок України Михайла Волинця:

400 тисяч гривень із 3 мільйонів гривень заборгованості.

Сьогодні на сесії міської ради Червонограда прийняли рішення про виділення 400 тисяч гривень на виплату частини зарплатного боргу перед медичним персоналом Соснівській міської лікарні.

Наразі місцева влада обіцяє знайти можливість виплатити й залишок боргу – 2,5 мільйона гривень за рахунок урядових коштів.

Нагадаю, в п'ятницю, 13 серпня, медики розпочали акцію протесту – голодування. Протестувальники, серед яких є члени Вільної профспілки медичних працівників України, зазначають, що повернуться до активної фази протесту, до голодування, якщо влада не вирішить їхніх проблем. Головним чином – вчасної виплати зарплати та забезпечення стабільної роботи медзакладу, що обслуговує 11 тисяч жителів Соснівки.