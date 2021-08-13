На Львівщині медики оголосили голодування через невиплату зарплати: фото

Зарплатний борг сягнув 3 мільйони гривень. Окрім цього, медики не отримували доплат, які передбачили за роботу під час пандемії.

До теми На Львівщині медики готуються до голодування: їм не виплатили зарплати на мільйони гривень

Медики у Соснівці оголосили голодування

За словами омбудсменки Людмили Денісової, 18 медиків КП "Міська лікарня Соснівської міської ради" 13 серпня оголосили голодування. Колектив медзакладу не отримував зарплати з квітня 2021 року.

За інформацією медпрацівників, борг перед ними становить 3 мільйони гривень. Медики вимагають погасити заборгованість із зарплатної плати, включно з "ковідними" доплатами, а також оздоровчими виплатами за поточний рік,

– зазначила Денісова,

Медпрацівники вимагають перерахувати зарплати за 2020 рік та компенсації за втрату її частини через недотримання термінів виплат. Медики скерували листи до Міністерства охорони здоров'я та Державної служби України з питань праці. Вони вимагають вжити заходів для одержання винагороди за свою працю, а також належних та безпечних умов роботи.

"Доручила своєму представнику в західних областях здійснити відповідні заходи парламентського контролю за додержанням прав медиків", – зазначила Денісова.



У Соснівці медики оголосили голодування / Фото Оксани Гладун

Медики голодуватимуть, поки їхні вимоги не виконають

Голова профспілкової організації медзакладу Оксана Гладун зауважила, що медики відстоюють свої гроші, які заробили, а отже – лікарню в цілому. Вони голодуватимуть до виконання вимог.

"Медики також люди, які хочуть мати засоби для життя. Якщо медики розрахуються, знайдуть іншу роботу, а можливо й в іншому місті, то мешканцям не буде де отримати медичну допомогу. Медикам – зарплату, а 11 тисячному населенню нашого міста – лікарню", – зазначила Гладун.

Вона закликала місцевих жителів прийти 13 серпня до лікарні та підтримати позицію медпрацівників.

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Попри голодування медики працюватимуть

Голова Конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинець розповів, що медпрацівники, попри голодування, продовжують виконувати свої професійні обов'язки.

"Медичні працівники – протестувальники Соснівської міської лікарні – вирішили не припиняти голодування протягом робочого дня. Говорять, що до них зі словами підтримки приходять місцеві жителі, пацієнти", – додав посадовець.

За його словами, окрім виплати зарплатного боргу, медики вимагають забезпечення сталої роботи медзакладу, який обслуговує 11 тисяч жителів Соснівки.

"Сьогодні має відбутися нарада за участі делегації від протестувальників, лідерів Вільної профспілки медичних працівників України та керівництва Львівської ОДА. Сподіваємось, що чиновники розуміють рівень відповідальності за роботу медзакладу, його фахівців у час епідемії", – додав Волинець.

Він зазначив, що через нестабільність у роботі та невчасну оплату праці з початку 2021 року з лікарні вже звільнилися 46 медпрацівників.