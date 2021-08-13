Зарплатный долг достиг 3 миллиона гривен. Кроме этого, медики не получали доплат, которые предусмотрели за работу во время пандемии.

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Медики в Сосновке объявили голодовку

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, 18 медиков КП "Городская больница Сосновского городского совета" 13 августа объявили голодовку. Коллектив медучреждения не получал зарплаты с апреля 2021 года.

По информации медработников, долг перед ними составляет 3 миллиона гривен. Медики требуют погасить задолженность по зарплатной плате, включая "ковидные" доплаты, а также оздоровительные выплаты за текущий год,

– отметила Денисова,

Медработники требуют перечислить зарплаты за 2020 год и компенсации за потерю ее части из-за несоблюдения сроков выплат. Медики направили письма в Министерство здравоохранения и государственную службу Украины по вопросам труда. Они требуют принять меры для получения вознаграждения за свой труд, а также надлежащих и безопасных условий работы.

"Поручила своему представителю в западных областях осуществить соответствующие меры парламентского контроля за соблюдением прав медиков", – отметила Денисова.



В Сосновке медики объявили голодовку / Фото Оксаны Гладун

Медики будут голодать, пока их требования не выполнят

Председатель профсоюзной организации медучреждения Оксана Гладун отметила, что медики отстаивают свои деньги, которые заработали, а следовательно – больницу в целом. Они будут голодать до выполнения требований.

"Медики тоже люди, которые хотят иметь средства для жизни. Если медики рассчитаются, найдут другую работу, а возможно и в другом городе, то жителям негде будет получить медицинскую помощь. Медикам – зарплату, а 11 тысячному населению нашего города – больницу", – отметила Гладун.

Она призвала местных жителей прийти 13 августа в больницу и поддержать позицию медработников.

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Несмотря на голодовку медики будут работать

Председатель Конфедерации Свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец рассказал, что медработники, несмотря на голодовку, продолжают выполнять свои профессиональные обязанности.

"Медицинские работники – протестующие Сосновской городской больницы – решили не прекращать голодовку в течение рабочего дня. Говорят, что к ним со словами поддержки приходят местные жители, пациенты", – добавил чиновник.

По его словам, кроме выплаты зарплатного долга, медики требуют обеспечения устойчивой работы медучреждения, которое обслуживает 11 тысяч жителей Сосновки.

"Сегодня должно состояться совещание с участием делегации от протестующих, лидеров Свободного профсоюза медицинских работников Украины и руководства Львовской ОГА. Надеемся, что чиновники понимают уровень ответственности за работу медучреждения, его специалистов во время эпидемии", – добавил Волынец.

Он отметил, что из-за нестабильности в работе и несвоевременной оплаты труда с начала 2021 года с больницы уже уволились 46 медработников.