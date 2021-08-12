Зарплатный долг достиг 3 миллионов гривен. Медработники хотят встретиться с городской и областной властью, чтобы урегулировать этот вопрос.

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Медики готовы объявить голодовку

Медработники Сосновской городской больницы готовы объявить голодовку, если им не выплатят зарплату. Долг перед работниками медучреждения составляет 3 миллиона гривен. Поэтому медики направили требование к мэру Червонограда Андрею Заливскому, председателю Львовской облгосадминистрации Максиму Козицкому и нардепу Юрию Камельчуку.

Что требуют работники Сосновской больницы:

  • Медики просят рассмотреть возможность финансирования для погашения зарплатной задолженности.
  • Также они требуют должностных лиц встретиться с коллективом, чтобы получить ответы на наболевшие вопросы.
  • Кроме этого, медработники требуют провести аудит финансовой деятельности больницы.

По словам медиков, иначе они объявят голодовку. Если их не услышат, медработники будут обращаться в Кабмин, Верховную Раду, Минздрав и к президенту.

Как сообщил нардеп Михаил Волынец, акция протеста коллектива медучреждения начнется 12 августа в 12:30 возле здания Сосновской городской больницы.

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Медики Сосновской больницы требуют выплаты зарплаты / Фото "Эхо Червонограда"


Зарплатный долг достиг 3 миллионов гривен / Фото "Эхо Червонограда"