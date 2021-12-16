На Львівщині побудують інноваційний завод з переробки фруктів

У Мостиськах будують сучасний агропарк "ФрутБанк" з перероблення фруктово-ягідної продукції. Завод буде першим комунальним підприємством, що обслуговуватиме фермерів Львівщини.

Виробництво запустять наступного року. Вартість проєкту становить 22,5 мільйона гривень.

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На Львівщині будують новий інноваційний завод

Директор комунального підприємства "ФрутБанк" Павло Дигдало розповів, що у Мостиськах будують сучасний агропарк з перероблення фруктово-ягідної продукції. Він обслуговуватиме фермерів Львівщини. Будівництво розпочали цьогоріч у вересні.

Наразі триває будівництво заводу у Мостиськах з перероблення плодово-ягідної продукції. Там буде 3 лінії,

– додав Дигдало.

Перша лінія – виробництво джемів та варення, друга – миття, чищення і запакування овочів, до прикладу, борщового набору. На третій лінії відбуватиметься сушка та виробництво чипсів. Для цього придбають спеціальну інфрачервону сушку, яка витягає вологу з будь-якого продукту.

Вартість проєкту – 22,5 мільйона гривень

Інноваційний завод зводять у межах проєкту секторальної підтримки. Загальний бюджет проєкту становить 22,5 мільйона гривень. Зокрема, це кошти з місцевих бюджетів (Мостиська та Судововишнянська міськради), обласного бюджету (5,1 мільйона гривень) та держбюджету (підтримка від ЄС).

Дигдало зауважив, що таке підприємство будують для того, щоб створити додану вартість на фермерську продукцію в області. Так фермери зможуть продавати не лише сирі продукти, а й у готовому до споживання вигляді.

"Це буде перший завод на Львівщині, створений завдяки проєкту секторальної підтримки, і також перше комунальне підприємство такого типу, а не приватна власність когось із фермерів", – зазначив посадовець.

За його словами фермери зможуть здавати продукти на перероблення або ж віддавати їх заводу для виробництва джемів, варення, чипсів тощо. На виробництві планують створити понад 20 робочих місць.

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