Производство будет запущено в следующем году. Стоимость проекта составляет 22,5 миллионов гривен.

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Во Львовской области строят новый инновационный завод

Директор коммунального предприятия "ФрутБанк" Павел Дигдало рассказал, что в Мостиске строят современный агропарк по переработке фруктово-ягодной продукции. Он будет обслуживать фермеров Львовской области. Строительство было начато в сентябре этого года.

В настоящее время продолжается строительство завода в Мостиске по переработке плодово-ягодной продукции. Там будет 3 линии,

– добавил Дигдало.

Первая линия – производство джемов и варенья, вторая – мойка, чистка и упаковка овощей, к примеру, борщевого набора. На третьей линии будет проходить сушка и производство чипсов. Для этого приобретут специальную инфракрасную сушку, которая извлекает влагу из любого продукта.

Стоимость проекта – 22,5 миллиона гривен

Инновационный завод возводится в рамках проекта секторальной поддержки. Общий бюджет проекта составляет 22,5 миллионов гривен. В частности, это средства из местных бюджетов (Мостиский и Судововишнянский горсовет), областного бюджета (5,1 миллиона гривен) и госбюджета (поддержка от ЕС).

Дигдало отметил, что такое предприятие строится для того, чтобы создать добавленную стоимость на фермерскую продукцию в области. Так фермеры смогут продавать не только сырые продукты, но и в готовом для потребления виде.

"Это будет первый завод на Львовщине, созданный благодаря проекту секторальной поддержки, и также первое коммунальное предприятие такого типа, а не частная собственность одного из фермеров", – отметил чиновник.

По его словам фермеры смогут сдавать продукты на переработку или отдавать их заводу для производства джемов, варенья, чипсов и т.д. На производстве планируется создать более 20 рабочих мест.

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