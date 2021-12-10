Градостроительную документацию утвердило ЛКП "Производственно-реставрационный комбинат обрядовых услуг". Именно это предприятие будет отвечать за строительство первого городского крематория.

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Во Львове согласовали строительство крематория

Исполком Львовского горсовета 10 декабря издал градостроительные условия и ограничения на строительство крематория. Его построят на земельном участке Голосковского кладбища площадью 2 гектара.

По проекту мариупольских архитекторов, победивших в конкурсе, это будет одноэтажное здание. Проектанты объяснили, что в своей работе сосредотачивались на последнем пути человека и на том, каким смыслом он наполнен и что чувствуют близкие покойного в момент прощания.

Именно поэтому в одном из помещений крематория планируют обустроить символическую инсталляцию с камнями, погруженными в воду. Также там будет создан отдельный ритуальный зал, комната последнего прощания. Исполком установил, что высота крематория не должна превышать 10,5 метра, а процент застройки земельного участка – 11,8%.

Проект первого во Львове крематория / Фото Львовского горсовета

Кратко о строительстве крематория во Львове