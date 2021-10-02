В субботу, 2 октября, стало известно, кто же именно возьмется за строительство печи для сжигания умерших. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
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Есть победитель архитектурного конкурса на проект крематория для Львова. Ими стала команда архитекторов из Мариуполя,
– отметил городской голова.
По словам политика, они сейчас работают в Берлине. Говорится про:
- Павла Заботина;
- Любовь Копейкину;
- Виктора Копейкина;
- Елена Кобец.
"Авторы описывают, что в своем проекте акцентируют на последнем пути человека, каким смыслом он наполнен и что чувствуют близкие покойного в момент прощания", – добавил Андрей Садовый.
Как будет выглядеть крематорий во Львове / Фото из фейсбука Андрея Садового
Текст публикации Андрея Садового:
Есть победители архитектурного конкурса на проект крематория для Львова.
Ими стала команда архитекторов из Мариуполя, которые сейчас работают в Берлине – Заботин Павел, Копейкина Любовь, Копейкин Виктор, Кобец Елена.
Авторы описывают, что в своем проекте они акцентируют на последнем пути человека, каким смыслом он наполнен и что чувствуют близкие покойного в момент прощания.
Очень качественная работа.
Спасибо!