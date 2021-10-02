У суботу, 2 жовтня, стало відомо, хто ж саме візьметься за будівництво пічі для спалювання померлих. Про це поінформував мер Львова Андрій Садовий.

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Маємо переможців архітектурного конкурсу на проєкт крематорію для Львова. Ними стала команда архітекторів із Маріуполя,

– зазначив міський голова.

За словами політика, вони зараз працюють у Берліні. Мовиться про:

Павла Заботіна;

Любов Копейкіну;

Віктора Копейкіна;

Олену Кобец.

"Автори описують, що у своєму проєкті акцентують на останньому шляху людини, яким сенсом він наповнений та що відчувають близькі покійного у момент прощання", – додав Андрій Садовий.

Зверніть увагу! У Львові наразі збирають підписи за будівництво крематорію. Петиція вже набрала достатню кількість голосів, проте її все ще можна підтримати, перейшовши за посиланням.

Який вигляд матиме крематорій у Львові / Фото з фейсбуку Андрія Садового

Текст публікації Андрія Садового:

Маємо переможців архітектурного конкурсу на проект крематорію для Львова.

Ними стала команда архітекторів із Маріуполя, які зараз працюють в Берліні – Заботін Павло, Копейкіна Любов, Копейкін Віктор, Кобец Олена.

Автори описують, що у своєму проекті вони акцентують на останньому шляху людини, яким сенсом він наповнений та що відчувають близькі покійного у момент прощання.

Дуже якісна робота.

Дякую!