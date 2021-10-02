У суботу, 2 жовтня, стало відомо, хто ж саме візьметься за будівництво пічі для спалювання померлих. Про це поінформував мер Львова Андрій Садовий.
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Маємо переможців архітектурного конкурсу на проєкт крематорію для Львова. Ними стала команда архітекторів із Маріуполя,
– зазначив міський голова.
За словами політика, вони зараз працюють у Берліні. Мовиться про:
- Павла Заботіна;
- Любов Копейкіну;
- Віктора Копейкіна;
- Олену Кобец.
"Автори описують, що у своєму проєкті акцентують на останньому шляху людини, яким сенсом він наповнений та що відчувають близькі покійного у момент прощання", – додав Андрій Садовий.
Який вигляд матиме крематорій у Львові / Фото з фейсбуку Андрія Садового
Текст публікації Андрія Садового:
Маємо переможців архітектурного конкурсу на проект крематорію для Львова.
Ними стала команда архітекторів із Маріуполя, які зараз працюють в Берліні – Заботін Павло, Копейкіна Любов, Копейкін Віктор, Кобец Олена.
Автори описують, що у своєму проекті вони акцентують на останньому шляху людини, яким сенсом він наповнений та що відчувають близькі покійного у момент прощання.
Дуже якісна робота.
Дякую!