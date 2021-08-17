На Львівщині погіршилась ситуація з COVID-19, – головний медик області

На Львівщині зросла кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом. Також у лікарні області стали частіше потрапляти хворі на COVID-19.

З початку пандемії коронавірус виявили у майже 139 тисяч жителів Львівщини. Понад 134,2 тисячі людей одужали, а 3704 – померли від ускладнень хвороби.

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На Львівщині зросла захворюваність на коронавірус

Керівник департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис розповів, що за останній тиждень в області погіршилась епідеміологічна ситуація. Зросла, як кількість підтверджених випадків коронавірусу, так і кількість госпіталізованих.

Ми це спостерігаємо першочергово по коефіцієнту підтверджених випадків, які щоденно фіксуються центром профілактики та контролю. Окрім того, ми бачимо, що динаміка госпіталізації за останній тиждень також зросла на 22%,

– зазначив медик.

Станом на ранок 17 серпня у стаціонарах лікуються 185 хворих на коронавірус. 20 людей перебувають у реанімаціях, а 4 – підключені до апаратів ШВЛ. Наразі ліжкова мережа медзакладів Львівщини заповнена на 5,6%.

За словами Чемериса, зараз у лікарні звертаються не лише люди старшого віку.

"Є значна частка осіб середнього віку, це 35 років і більше. Як правило, це молоді особи, які не мають жодних супутніх захворювань, а поступають із клінікою однобічної чи двобічної пневмонії з відповідними показаннями до госпіталізації", – додав посадовець.

Більшість пацієнтів потребують кисневої підтримки. За прогнозами медиків, кількість інфікованих, ймовірно, зростатиме й надалі. Тож лікарі радять дотримуватись протиепідемічних норм – вдягати маску, дотримуватись соціальної дистанції та мити руки. Також медики наголосили, що вакцинація – єдиний шлях побороти коронавірус.

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Коронавірус виявили у 47 людей

У ЛОДА розповіли, що загалом у Львівській області коронавірус підтвердили у понад 138,8 тисячі людей. З них 3704 хворих померли, а понад 134,24 тисячі – одужали.

На Львівщині 16 серпня провели 697 досліджень на коронавірус, з них 49 були позитивними. 44 хворих виявили у Львівському районі, з яких 31 – у Львові. Ще 5 випадків інфікування підтвердили у Стрийському районі.

З діагнозом COVID-19 госпіталізували 19 жителів Львівщини. Своєю чергою, на самоізоляцію скерували 119 хворих. Наразі в реанімації перебувають 20 людей, з них 4 – на апаратах ШВЛ.

Яка ситуація у лікарнях:

у Львівській обласній інфекційній лікарні лікуються 45 пацієнтів з коронавірусом;

у Центрі легеневого здоров'я – 29;

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 55;

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "ОХМАТДИТ" – 3;

у Львівській клінічній лікарні швидкої меддопомоги – 53.

Правила зеленої зони / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу