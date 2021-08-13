Штам Дельта здебільшого виявили у людей, які повернулись із за кордону. З 7 інфікованих 2 людини нікуди не їздили.
До теми На Львівщині підтвердили 7 випадків Дельта-штаму: 2 хворих нікуди не виїжджали
На Львівщині є ризик інфікуватись штамом Дельта
Поки на Львівщині підтвердили лише 7 випадків інфікування штамом коронавірусу Дельта. Однак директор департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис зазначив, що він вже активно циркулює територією області. П'ятеро хворих повернулися із за кордону, а інші двоє – нікуди не виїжджали.
Це говорить про те, що штам циркулює у нас на території області. Тому ризики інфікуватися є вищими навіть при нетривалій комунікації,
– зазначив Чемерис.
Посадовець закликав жителів Львівщини вакцинуватися та не нехтувати протиепідемічними нормами – масками, соціальною дистанцією та гігієною рук.
"Ці правила карантину залишаються. Ми пережили вже кілька хвиль COVID-19 і, коли ми чітко дотримувалися карантинних обмежень, то відзначали зменшення кількості захворювання", – підсумував головний медик області.
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