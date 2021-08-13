Штамм Дельта в основном обнаружили у людей, которые вернулись из-за границы. Из 7 инфицированных 2 человека никуда не ездили.
К теме На Львовщине подтвердили 7 случаев Дельта-штамма: 2 больных никуда не выезжали
На Львовщине есть риск инфицироваться штаммом Дельта
Пока на Львовщине подтвердили лишь 7 случаев инфицирования штаммом коронавируса Дельта. Однако директор департамента здравоохранения Орест Чемерис отметил, что он уже активно циркулирует по территории области. Пятеро больных вернулись из-за границы, а остальные двое – никуда не выезжали.
Это говорит о том, что штамм циркулирует у нас на территории области. Поэтому риски заразиться выше даже при непродолжительной коммуникации,
– отметил Чемерис.
Чиновник призвал жителей Львовщины вакцинироваться и не пренебрегать противоэпидемическими нормами – масками, социальной дистанцией и гигиеной рук.
"Эти правила карантина остаются. Мы пережили уже несколько волн COVID-19 и, когда мы четко соблюдали карантинные ограничения, то отмечали уменьшение количества заболевания", – подытожил главный медик области.
Больше о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала