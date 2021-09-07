На Львівщині поліція розшукує школярку, яка зникла ще 5 днів тому

Востаннє 14-річну Катерину Шурдуб бачили 3 вересня у селі Кустин Червоноградського району. У ЗМІ кажуть, що з дому школярка пішла 2 вересня.

Дівчина проживає у селі Щуровичі Червоноградського району. Останній раз її бачили в селі, що за 13 кілометрів від дому. Поліція оголосила школярку в розшук.

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Вчиться у 8 класі

Як повідомляє ZAXID.NET, Катерина Шурдуб має 155 см зросту, у неї карі очі та темно-русе волосся. Коли дівчина зникла, то була вдягнена у спортивну сіру кофту та сині джинси, а взута – у білі кросівки.

Поліцейські вже опитують друзів підлітка і шукають зниклу в сусідніх селах. Катерина вчиться у 8 класі сільської школи у Щуровичах.



Катерина Шурдуб пішла з дому 2 вересня / Фото Радехівського відділу поліції

Мама повідомила в поліцію аж 6 вересня

14-дівчину раніше офіційно не розшукували. Проте вона могла на кілька годин піти з дому без дозволу. Школярку виховує лише мама. Вона й повідомила про зникнення Катерини. Окрім цього, у сім'ї є ще кілька дітей.

Мама зниклої каже, що 2 вересня Катя повернулась зі школи і пішла гуляти. Відтоді вона не виходить на зв'язок. Водночас до поліції мама дівчинки звернулася тільки 6 вересня.