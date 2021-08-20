Діти взяли із собою намет, спальники та теплі речі. Хлопці рухалися у напрямку Львова.

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Хлопці вирушили у "подорож"

Правоохоронцям 19 серпня зателефонували батьки двох хлопців віком 12 та 13 років. Вони розповіли, що їхні діти зникли.

Приблизно об 11:00 діти пішли з дому і не повернулися.

Вони прихопили із собою 2 велосипеди, намет, спальники та теплі речі.

Правоохоронці встановили, що востаннє зниклих бачили 19 серпня приблизно о 18:00 біля села Дроговиж, що неподалік Миколаєва Стрийського району.

Ймовірно, хлопці могли рухатися в напрямку Львова.



Хлопці вирушили у "подорож" / Фото поліції Львівщини

Юних мандрівників розшукали

До пошуку дітей залучили ювенальних поліцейських, кінологів та працівники інших служб поліції Львівщини. Приблизно о 10:00 оперативники кримінальної поліції знайшли хлопців поблизу Дроговижа, за понад 33 кілометри від Стрия.

Діти були живі та здорові. Під час мандрівки з ними нічого поганого не трапилося. Поліцейські передали їх родичам. З батьками та хлопцями провели профілактичні бесіди.

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Дітей знайшли в Дроговижі / Фото поліції Львівщини