Дети взяли с собой палатку, спальники и теплые вещи. Ребята двигались в направлении Львова.

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Дети отправились в "путешествие"

Правоохранителям 19 августа позвонили родители двух юношей в возрасте 12 и 13 лет. Они рассказали, что их дети исчезли.

Примерно в 11:00 дети ушли из дома и не вернулись.

Они прихватили с собой 2 велосипеда, палатку, спальники и теплые вещи.

Правоохранители установили, что последний раз пропавших видели 19 августа около 18:00 возле села Дроговиж, недалеко от Николаева Стрыйского района.

Вероятно, дети могли двигаться в направлении Львова.



Ребята отправились в "путешествие" / Фото полиции Львовщины

Юных путешественников разыскали

К поиску детей привлекли ювенальных полицейских, кинологов и работники других служб полиции Львовщины. Примерно в 10:00 оперативники криминальной полиции нашли ребят вблизи Дроговижа, более чем за 33 километра от Стрыя.

Дети были живы и здоровы. Во время путешествия с ними ничего плохого не случилось. Полицейские передали их родственникам. С родителями и ребятами провели профилактические беседы.

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Детей нашли в Дроговиже / Фото полиции Львовщины