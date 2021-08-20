У детей с собой были спальники и палатка. Правоохранители просят вызваться всех, кто видел ребят.
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Ребята выехали из Стрыя на велосипедах
Об исчезновении детей правоохранителям сообщили их родители. Примерно в 11:00 19 августа 2 малолетних жителей Стрыя, 12-летний Олег Козик и его на год старший товарищ Богдан Андреев, ушли из дома путешествовать.
С собой дети прихватили 2 велосипеда, палатку, 2 спальника и теплые вещи. Правоохранители предварительно установили, что ребята могут двигаться в направлении Львова. Последний раз пропавших видели 19 августа примерно в 18:00 возле села Дроговиж, что возле Николаева Стрыйского района.
Приметы пропавших ребят:
- Олег Козик был одет в черные шорты, белую футболку, черную кепку с красным козырьком (с рекламой энергетика Monster) и синие босоножки. Он ездит на велосипеде синего цвета с надписью "COLT".
- Богдан Андреев был одет в красную футболку, брюки, кроссовки и белую кепку. У него с собой черный рюкзак и черная спортивная сумка с белой надписью FILA и серебристой вставкой. Парень поехал на велосипеде горного типа светлого цвета.
Двое парней выехали на велосипедах и не вернулись / Фото Дениса Покидянчика