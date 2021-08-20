Поїхали на велосипедах подорожувати: на Львівщині розшукують 2 зниклих дітей

Діти мали із собою спальники та намет. Правоохоронці просять зголоситися усіх, хто бачив хлопців.

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Хлопці виїхали зі Стрия на велосипедах

Про зникнення дітей правоохоронців повідомили їхні батьки. Приблизно об 11:00 19 серпня 2 малолітніх жителів Стрия, 12-річний Олег Козик та його на рік старший товариш Богдан Андріїв, пішли з дому подорожувати.

Із собою діти прихопили 2 велосипеди, намет, 2 спальники та теплі речі. Правоохоронці попередньо встановили, що хлопці можуть рухатись у напрямку Львова. Востаннє зниклих бачили 19 серпня приблизно о 18:00 біля села Дроговиж, що поблизу Миколаєва Стрийського району.

Прикмети зниклих хлопців:

Олег Козик був одягнений у чорні шорти, білу футболку, чорну кепку з червоним козирком (з рекламою енергетика Monster) та сині босоніжки. Він їздить на велосипеді синього кольору з написом "COLT".

був одягнений у чорні шорти, білу футболку, чорну кепку з червоним козирком (з рекламою енергетика Monster) та сині босоніжки. Він їздить на велосипеді синього кольору з написом "COLT". Богдан Андріїв був одягнений у червону футболку, штани, кросівки та білу кепку. Має зі собою чорний рюкзак і чорну спортивну сумку з білим написом FILA та сріблястою вставкою. Хлопець поїхав на велосипеді гірського типу світлого кольору.

Важливо! Правоохоронці закликають усіх, кому відома будь-яка інформація про можливе місце перебування зниклих дітей, зголоситися на оперативну лінію 102 або у найближчий територіальний підрозділ поліції.



Двоє хлопців виїхали на велосипедах і не повернулись / Фото Дениса Покидянчика