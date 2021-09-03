На Львівщини полум'я ледь не знищило житловий будинок: пожежу гасили 10 рятувальників

У Бориславі 2 вересня загорілась мансарда житлового будинку. Рятувальники діяли дуже швидко. Завдяки цьому полум'я не розповсюдилось на всю будівлю.

Пожежа виникла у будинку №3 на вулиці Чумацькій. Полум'я гасили 10 вогнеборців.

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У Бориславі трапилась пожежа

О 17:37 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в будинку №3 на вулиці Чумацькій в Бориславі.

Вогонь спалахнув в мансарді однієї з квартир в дерев'яно-цегляній будівлі.

До місця події негайно виїхали співробітники ДСНС.

Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах індивідуального захисту органів дихання та зору.

Пожежу вдалось загасити о 18:12.



В житловому будинку загорілась мансарда / Фото ДСНС Львівщини

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Пожежу гасили 10 рятувальників

Вогонь знищив стіни на площі 25 квадратних метрів, перекриття, металопластикове вікно, троє міжкімнатних дверей та речі господарів на площі 20 квадратних метрів. Також полум'я пошкодило стіну на площі 10 квадратних метрів та дах. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Завдяки своїй оперативності рятувальникам вдалося запобігти розповсюдженню вогню і врятувати будинок від повного знищення. До ліквідації займання залучили 10 вогнеборців та 2 одиниці спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.



На щастя, ніхто не постраждав / Фото ДСНС Львівщини



Поліція встановлює причини виникнення займання / Фото ДСНС Львівщини