На Львівщині вщент згоріла припаркована автівка: фото з місця пожежі

Пожежу гасили 4 рятувальники. Обставини виникнення займання встановить поліція.
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На Львівщині палав Opel Vectra
- О 2:14 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Юрія Липи.
- Там біля будинку №3 спалахнув Opel Vectra.
- До місця виклику негайно виїхали співробітники ДСНС.
- Вогнеборцям вдалось повністю загасити пожежу о 2:35.
- Полум'я знищило моторний відсік та пошкодило салон автомобіля на площі 2 квадратні метри.
- До ліквідації займання залучили 4 рятувальників та 1 одиницю спецтехніки.
- На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
- Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини виникнення пожежі.
У Новояворівську спалахнула автівка / Фото ДСНС Львівщини
Поліція встановлює обставини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини