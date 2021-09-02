Пожежу гасили 4 рятувальники. Обставини виникнення займання встановить поліція.

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На Львівщині палав Opel Vectra

  • О 2:14 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Юрія Липи.
  • Там біля будинку №3 спалахнув Opel Vectra.
  • До місця виклику негайно виїхали співробітники ДСНС.
  • Вогнеборцям вдалось повністю загасити пожежу о 2:35.
  • Полум'я знищило моторний відсік та пошкодило салон автомобіля на площі 2 квадратні метри.
  • До ліквідації займання залучили 4 рятувальників та 1 одиницю спецтехніки.
  • На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
  • Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини виникнення пожежі.

На Львівщині вщент згоріла припаркована автівка: фото з місця пожежі
У Новояворівську спалахнула автівка / Фото ДСНС Львівщини

На Львівщині вщент згоріла припаркована автівка: фото з місця пожежі
Поліція встановлює обставини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини