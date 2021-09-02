Пожар тушили 4 спасателя. Обстоятельства возникновения возгорания установит полиция.

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На Львовщине пылал Opel Vectra

  • В 2:14 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Юрия Липы.
  • Там возле дома №3 вспыхнул Opel Vectra.
  • К месту вызова незамедлительно выехали сотрудники ГСЧС.
  • Пожарным удалось полностью потушить пожар в 2:35.
  • Пламя уничтожило моторный отсек и повредило салон автомобиля на площади 2 квадратных метра.
  • К ликвидации возгорания привлекли 4 спасателей и 1 единицу спецтехники.
  • К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
  • Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины возникновения пожара.

На Львівщині вщент згоріла припаркована автівка: фото з місця пожежі
В Новояворовске загорелась машина / Фото ГСЧС Львовщины

На Львівщині вщент згоріла припаркована автівка: фото з місця пожежі
Полиция устанавливает обстоятельства возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины