Пожар тушили 4 спасателя. Обстоятельства возникновения возгорания установит полиция.

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На Львовщине пылал Opel Vectra

В 2:14 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Юрия Липы.

Там возле дома №3 вспыхнул Opel Vectra.

К месту вызова незамедлительно выехали сотрудники ГСЧС.

Пожарным удалось полностью потушить пожар в 2:35.

Пламя уничтожило моторный отсек и повредило салон автомобиля на площади 2 квадратных метра.

К ликвидации возгорания привлекли 4 спасателей и 1 единицу спецтехники.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины возникновения пожара.



В Новояворовске загорелась машина / Фото ГСЧС Львовщины



Полиция устанавливает обстоятельства возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины