На Львівщині посадовця міськради затримали за хабарництво

Правоохоронці затримали посадовця однієї з міськрад Львівщини. За інформацією слідства, він систематично вимагав хабарі у забудовників.

Невдовзі чоловіка відсторонять від посади. Слідчі вже готують для нього підозру.

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Поліція затримала посадовця міськради

На Львівщині правоохоронці затримали начальника одного із відділів міської ради. За даними слідства, він організував схему вимагання та отримання хабарів.

За гроші посадовець обіцяв посприяти в узаконенні новозбудованих будинків на території області – погодженні документації на введення їх в експлуатацію.

Чоловіка затримали під час одержання тисячі доларів хабаря від місцевого жителя. Усі гроші вилучили.



На Львівщині затримали посадовця міськради / Фото Львівської облпрокуратури

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Зловмиснику загрожує в'язниця

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "вимагання та одержання неправомірної вигоди". Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Невдовзі посадовцеві повідомлять про підозру, оберуть запобіжний захід та відсторонять від посади. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Наразі вони перевіряють причетність до цієї схеми інших працівників міськради.



Чоловік вимагав хабарі у забудовників / Фото Львівської облпрокуратури



Зловмиснику готують підозру / Фото Львівської облпрокуратури