Вскоре мужчину отстранят от должности. Следователи уже готовят для него подозрение.
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Полиция задержала чиновника горсовета
На Львовщине правоохранители задержали начальника одного из отделов городского совета. По данным следствия, он организовал схему вымогательства и получения взяток.
За деньги чиновник обещал посодействовать в узаконивании новопостроенных домов на территории области – согласовании документации на ввод их в эксплуатацию.
Мужчину задержали при получении тысячи долларов взятки от местного жителя. Все деньги изъяли.
На Львовщине задержали чиновника горсовета / Фото Львовской облпрокуратуры
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Злоумышленнику грозит тюрьма
Следователи открыли уголовное производство за "вымогательство и получение неправомерной выгоды". Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.
Вскоре должностному лицу сообщат о подозрении, изберут меру пресечения и отстранят от должности. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Сейчас они проверяют причастность к этой схеме других работников горсовета.
Мужчина требовал взятки у застройщиков / Фото Львовской облпрокуратуры
Злоумышленнику готовят подозрение / Фото Львовской облпрокуратуры